Проблемы с паводком могут коснуться восьми районов губернии

Кошкинский, Похвистневский, Кинель-Черкасский, Елховский, Сергиевский, Красноярский, Челно-Вершинский и Камышлинский районы Самарской области попали в список территорий, которым наиболее тщательно следует готовиться к предстоящему паводку, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на начальника Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдара Мингазова.

По данным специалистов, в этом году паводок будет ранний. "Реки Чагра и Сызранка вскрылись 24 и 26 февраля, поэтому вскрытие остальных рек мы ожидаем во второй половине марта", — заявил Айдар Мингазов.

Эксперты считают, что Саратовское водохранилище освободится ото льда к началу апреля, а Куйбышевское — на неделю позже. Впрочем, напротив Самары льда уже практически не осталось.

По данным Приволжского УГМС, в Самарской области максимальные уровни воды на большинстве рек ожидаются в пределах и ниже нормы на 30-150 см, на реках северо-западной части области выше нормы на 30-40 см.