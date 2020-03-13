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Религия Общество

В узбекском кафе на трассе М-5 действовала незаконная молельная комната

ЖИГУЛЕВСК. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области индивидуальный предприниматель организовала в кафе на трассе М-5 молельную комнату, где собирались приверженцы нетрадиционного ислама, сообщает пресс-служба прокуратуры Жигулевска.

Проверка о нарушении федеральных законов о противодействии экстремизму и терроризму была проведена надзорным ведомством совместно с Управлением ФСБ по Самарской области. В результате было установлено, что владелица кафе узбекской кухни "Шахрисабз" организовала религиозную группу мусульманской направленности, путем создания молельной комнаты для того, чтобы мусульмане из числа работников заведения, их друзей, а также посетителей кафе, в том числе не разделяющих идеологию традиционного ислама, могли проводить там встречи и молитвы, а также общаться на религиозные темы. Об организации молельной комнаты и проведении данных встреч ни Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области, ни руководителей Регионального Духовного управления мусульман предприниматель не уведомляла. Представителей РДУМСО на встречи и проводимые в рамках них беседы, организатор группы не приглашала.

Прокуратурой города в отношении владелицы кафе возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление в государственный орган сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности). По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования предприниматель привлечена к административной ответственности.

Гид потребителя

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