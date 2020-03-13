В апреле из Самары будет запущен рейс в Минеральные Воды

В апреле в расписание международного аэропорта Курумоч будет добавлен рейс на маршруте Самара — Минеральные Воды, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Со 2 апреля по понедельникам и четвергам полеты из Самары в Минеральные Воды и в обратном направлении будет осуществлять авиакомпания Utair.

Вылет из аэропорта Минеральные Воды запланирован в 9:55 местного времени. Время в пути составит два часа пять минут. Обратный рейс из Самары запланирован на 13:50, прибытие в Минеральные Воды — в 14:55 (время местное).

Более подробно с расписанием рейса можно ознакомиться на сайте аэропорта http://kuf.aero/, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.