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Преступления Происшествия

Жителя Шигонского района подозревают в попытке подкупить полицейского

ШИГОНЫ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском районе возбудили уголовное дело в связи с покушением на дачу взятки (ст. 30 ч. 3, 291.2 ч. 1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Шигонского района.

10 февраля в с. Старый Тукшум сотрудники ДПС остановили 44-летнего местного жителя, севшего за руль в состоянии опьянения.

По версии следствия, в патрульном автомобиле мужчина положил 5 тыс. руб. в подстаканник в качестве взятки для полицейского, чтобы избежать административной ответственности. Сотрудник ДПС отказался брать деньги.

11 марта в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

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