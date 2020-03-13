Жителя Шигонского района подозревают в попытке подкупить полицейского

В Шигонском районе возбудили уголовное дело в связи с покушением на дачу взятки (ст. 30 ч. 3, 291.2 ч. 1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Шигонского района.
10 февраля в с. Старый Тукшум сотрудники ДПС остановили 44-летнего местного жителя, севшего за руль в состоянии опьянения.
По версии следствия, в патрульном автомобиле мужчина положил 5 тыс. руб. в подстаканник в качестве взятки для полицейского, чтобы избежать административной ответственности. Сотрудник ДПС отказался брать деньги.
11 марта в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.