Жителя Шигонского района подозревают в попытке подкупить полицейского

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В Шигонском районе возбудили уголовное дело в связи с покушением на дачу взятки (ст. 30 ч. 3, 291.2 ч. 1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Шигонского района.