ГИТ оштрафовала директора Самарского пансионата для детей-инвалидов

Государственная инспекция труда в Самарской области признала директора Самарского пансионата для детей-инвалидов Елену Китаеву и учреждение виновными по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.

По данным надзорного ведомства, 31 декабря 2019 г. из пансионата в связи с сокращением уволили двоих сотрудников.

При этом с ними не рассчитались полностью в день увольнения, что является нарушением. Позже им не начислили и не выплатили компенсацию за задержку зарплаты.

Из-за этого прокуратура вынесла представление руководителю учреждения Елене Китаевой. В результате нарушения устранили.

По результатам рассмотрения административного дела Госинспекция труда оштрафовала Елену Китаеву на 10 тыс. руб., а учреждению вынесли предупреждение.