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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают похитителя денег с банковской карты

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранним утром 23 февраля житель Тольятти потерял свою банковскую карту в кафе на ул. Ленинградской. Пропажу он заметил через несколько часов, когда ему стали приходить сообщения о списании денег.

Полицейские выяснили, что деньги с карты снимал какой-то мужчина. Сейчас его разыскивают.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, был одет в темную куртку, темные джинсы и черную шапку.

Полицейские просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-48-62, 89171578075, или 020 (102 с мобильного).

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