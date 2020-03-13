Аналитик банка "Открытие" комментирует итоги заседания ЕЦБ 12 марта 2020 года

Европейский Центральный Банк очевидно извлек урок из экстренного снижения ставки Федеральной Резервной Системой США на 0,5 п. п. 3 марта 2020 г. и не стал снижать действующие ставки несмотря на ожидания рынков. В условиях риска снижения спроса, не связанного с экономическими причинами, снижение ставок и увеличение объемов ликвидности не окажет положительного эффекта на экономику, а лишь поможет рыночным спекулянтам. В результате ЕЦБ объявил о мерах, которые должны помочь финансовой системе пройти кризисный период и позволить восстановиться европейской экономике после прохождения эпидемии коронавируса.

Так, ЕЦБ готов проводить операции LTRO (longer-term refinancing operations) с банками с целью обеспечения их достаточным уровнем ликвидности в случае необходимости по ставке, равной средней депозитной ставке на период действия кредита, которая в настоящее время составляет -0,5%. Также с целью повышения уровня ликвидности в финансовой системе ЕЦБ объявил об увеличении программы выкупа активов на 120 млрд евро до конца года, таким образом объем ежемесячных покупок ЕЦБ в рамках программы скупки активов может увеличиться с текущих 20 млрд евро до 34 млрд евро в месяц. Даже после увеличения объемы покупок будут оставаться существенно меньше действовавших 60 млрд евро/мес. во время предыдущей программы QE. Расширение программы покупки активов со стороны ЕЦБ выглядит скорее данью рыночным ожиданиям, нежели экстренной мерой поддержки экономики.

Для поддержки восстановления экономики после прохождения эпидемии ЕЦБ анонсировал снижение ставок на 25 б. п. специализированных инструментов рефинансирования в рамках программы TLTRO (targeted longer-term refinancing operations) в период с июня 2020 г. по июнь 2021 г. В течение этого периода процентная ставка по таким кредитам будет установлена на 25 б. п. ниже средней ставки рефинансирования ЕЦБ (0% в настоящее время) и составит -0,25%. Для банков, соблюдающих установленный ЕЦБ уровень резервирования, ставка по таким кредитам будет на 25 б. п. ниже депозитной ставки ЕЦБ (-0,5%) и составит -0,75%. Также будут расширены лимиты предоставления таких кредитов для банков. По мнению ЕЦБ, такие меры позволят поддержать кредитование наиболее пострадавших от коронавируса малые и средние предприятия.

Таким образом ЕЦБ, в отличие от ФРС, своим решением не поддержал падающие рынки акций, а объявил о мерах, которые должны вселить уверенность в первую очередь в организации реального сектора экономики. Отсутствие новых нетрадиционных мер поддержки финансовых рынков, снижения ставок или объявления масштабных мер покупки активов является, на наш взгляд, положительным сигналом со стороны ЕЦБ. Это указывает на его готовность осуществлять точечные и потенциально более эффективные меры поддержки, а не бесперспективную политику "разбрасывания денег с вертолета" − бесконечного снижения ставок и масштабного увеличения своего баланса, с непонятными сценариями выхода из подобной политики в будущем. Это также указывает на то, что экономические последствия распространения коронавируса в настоящее время в большей степени зависят от действий политиков и фискальных властей, нежели от действий центральных банков.