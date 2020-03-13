В Самаре пройдет второй парафестиваль "Театр - территория равных возможностей"

С 21 по 25 сентября в Самаре пройдет второй Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей". Такое решение было принято на недавно состоявшемся заседании оргкомитета парафестиваля под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.

При его организации будет учтен положительный опыт театрального парафестиваля в 2019 году, который был реализован при поддержке правительства области и лично губернатора Дмитрия Азарова и стал заметным событием в культурной жизни региона и имел важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

В оргкомитет вошли представители Самарской городской общественной организации инвалидов, министерства культуры, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области; департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары, Самарской областной организации Союза писателей России, муниципального театра "Самарская площадь", Самарского института культуры и училища культуры и искусств.

15 марта начнется прием заявок на участие в парафестивале. Участниками могут стать инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральные проекты, в спектаклях которых не менее половины артистов - это люди с ограниченными возможностями здоровья.

Заявки можно подать до 1 июня администратору фестиваля Марине Кузьминой по тел. 8 (846) 337-41-51, а также координатору Марии Виноградовой (тел. (846) 337-77-48) и на электронную почту parafest@yandex.ru.

Ознакомиться с информацией и скачать заявку на участие можно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Фестиваль будет проходить в два этапа: на первом экспертный совет просмотрит (в режиме реального времени или в формате видеоверсии) спектакли участников фестиваля, подавших заявки по установленной форме; на втором - по итогам просмотра определит окончательный состав коллективов - лауреатов фестиваля, допущенных к зрительскому показу на сценических площадках Самары.