В Тольятти в Итальянском сквере появилась стела "Гражданин — полиция"

В Тольятти в Итальянском сквере установили стелу "Гражданин — полиция", которая поможет жителям быстро связаться с экстренными службами. Нажав на кнопку пункта экстренной связи, гражданин в сложной ситуации может вызвать полицию или сообщить о ЧП.

Аппарат представляет собой металлическую коробку, внутри которой располагаются видеокамера и модуль вызова. В стеле установлен и многодиапазонный климатический датчик, который оценивает показатели атмосферного воздуха для проверки эколабораторией, отметили в компании-поставщике "Другой Телеком".

Цель проекта — повысить защищенность горожан. Кроме того, в сквере уже работает бесплатный WI-FI, скоро он появится и в парке Победы. Интернет также появился в парках Комсомольского, Центрального районов и в 32 квартале, парковом комплексе истории техники им. Сахарова.

В дальнейшем цифровые пункты связи могут появиться и в других частях города.







