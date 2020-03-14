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Общество

В Тольятти в Итальянском сквере появилась стела "Гражданин — полиция"

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в Итальянском сквере установили стелу "Гражданин — полиция", которая поможет жителям быстро связаться с экстренными службами. Нажав на кнопку пункта экстренной связи, гражданин в сложной ситуации может вызвать полицию или сообщить о ЧП.

Аппарат представляет собой металлическую коробку, внутри которой располагаются видеокамера и модуль вызова. В стеле установлен и многодиапазонный климатический датчик, который оценивает показатели атмосферного воздуха для проверки эколабораторией, отметили в компании-поставщике "Другой Телеком".

Цель проекта — повысить защищенность горожан. Кроме того, в сквере уже работает бесплатный WI-FI, скоро он появится и в парке Победы. Интернет также появился в парках Комсомольского, Центрального районов и в 32 квартале, парковом комплексе истории техники им. Сахарова.

В дальнейшем цифровые пункты связи могут появиться и в других частях города.



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