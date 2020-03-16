По итогам 2019 года Альфа-Банк нарастил портфель факторинга на 70% до 108,2 млрд рублей. При этом совокупный портфель российского рынка составил 806,68 млрд руб. (+32% г/г), по данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Альфа-Банк входит в тройку лидеров, более чем в 2 раза опережая среднерыночные темпы роста.
Ключевые отраслевые приоритеты Альфа-Банка — FMCG и электроника, металлургия и промышленное производство, агропромышленный сектор и энергетика. Банк активно усиливает свои позиции в обслуживании экспортеров, импортеров, представителей food и non-food retail, промышленности и оптовой торговли.
"В 2019 году качественная продуктовая линейка Альфа-Банка позволила значительно расширить клиентскую базу за счет компаний, которые ранее не пользовались инструментами управления дебиторской или кредиторской задолженностью. При этом факторинг все чаще становится якорным продуктом для знакомства корпоративных клиентов с Альфа-Банком, так как наши решения уникальны по качеству и скорости и гибко адаптируются под конкретные бизнес-задачи", — отметил директор по продажам продуктов факторинга Альфа-Банка Павел Шишов.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская база составляет 543 тыс. корпоративных клиентов и 5,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает "отделения будущего" с распознаванием на базе биометрии и геолокации.
Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан "Банком года" по версии журнала The Banker, "лучшим ипотечным банком" по версии журнала Global Finance, "премиальным банком № 1 в России" по версии Frank Premium Banking Award.
По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыль и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.