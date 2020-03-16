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Иван Ургант стал амбассадором Альфа-Банка

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк и Иван Ургант подписали партнерское соглашение: Иван станет лицом бренда и примет участие в рекламных и маркетинговых кампаниях банка. Первые рекламные кампании стартуют в середине апреля.

"Мы заключили не просто рекламный контракт, мы подписали с Иваном партнерское соглашение. Оно предполагает не бездумную, техническую съемку в рекламе, а умное партнерство. Например, Иван будет полноценным участником креативного процесса разработки идей для каждого ролика или маркетингового материала. Мы будем делать открытые дискуссии с Иваном для наших клиентов и тестировать новые форматы для продвижения бренда. В прошлом году мы сотрудничали с Владимиром Познером, и сейчас он передает эстафетную палочку, а в нашем случае это красные носки, Ивану Урганту. Альфа-Банк — это банк для умных и свободных людей. Иван именно такой человек", — комментирует главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

"Альфа-Банк мне хорошо знаком. Мне нравится его история технологичного, современного и надежного банка и формат умного партнерства, который был мне предложен. Всегда приятно, что кто-то считает тебя умным и современным, кроме тебя самого. Уверен, что вместе с Альфа-Банком нас ждет сильная яркая игра в высшей банковской лиге. Давайте назовем ее "Серия "А", — прокомментировал Иван Ургант.

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