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Общество

Самарская таможня задержала контрафактную одежду на 11 млн рублей

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарской таможней начато административное производство по факту незаконного использования известных товарных знаков. Сумма установленного ущерба составляет более 11 млн рублей.

В ноябре 2019 г. должностными лицами мобильной группы Самарской таможни, дежурившими на трассе "Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан", был остановлен грузовик, следовавший из Киргизской Республики в Российскую Федерацию.

Согласно представленным товаросопроводительным документам, в грузовике перевозилась партия трикотажных изделий (одежда мужская, женская, детская в ассортименте). При осмотре перевозимого груза таможенными инспекторами были выявлены товары, маркированные зарегистрированными товарными знаками "Frozen", "Batman", "Spider man", "Щенячий патруль".

В ходе последующего таможенного досмотра товарной партии было выявлено 14,6 тыс. единиц товаров с признаками контрафактности. По заявлениям правообладателей 12 товарных знаков, выявленные товары являются контрафактными. Общий размер причиненного ущерба, по оценкам правообладателей, составляет более 11 млн рублей.

Самарской таможней возбуждены дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака"), ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ ("Нарушение авторских и смежных прав"). Товар изъят, проводится административное расследование.

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