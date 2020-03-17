Банк "Открытие" и Театр Вахтангова создадут культурный центр в Северной Осетии

Банк "Открытие" и Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова объявили о старте совместного проекта по созданию культурного центра "Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе". Для финансирования проекта 16 марта на базе платформы Planeta.ru стартует краудфандинговая кампания. С помощью коллективного софинансирования организаторы планируют привлечь не менее 3,5 млн рублей.

Культурный центр планируется открыть в рамках празднования 100-летия Театра Вахтангова, которое будет отмечаться в 2021 году. Юбилейная программа утверждена указом президента и распоряжением правительства Российской федерации. Идею создания "Дома-музей Евгения Вахтангова" как структурного подразделения Театра Вахтангова во Владикавказе поддержали глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров и руководство Владикавказа. Они заявили о готовности региональной и муниципальной властей оказывать организационную и техническую поддержку этому проекту.

Большую часть суммы на создание театрально-культурного центра имени Вахтангова в рамках стратегического партнерства перечислит банк "Открытие". Оставшиеся средства (не менее 3,5 млн рублей) будут привлечены с помощью механизма коллективного софинансирования. Площадкой для проведения кампании станет Planeta.ru — один из первых и крупнейший в Рунете ресурсов для сбора средств на реализацию проектов.

Краудфандинговая кампания стартовала 16 марта и продлится до середины июня. Принять участие в сборе средств может любой желающий. В качестве безвозмездной помощи театру может быть перечислена любая сумма. Кроме того, желающие могут приобрести специальные лоты стоимостью от 300 до 1 млн рублей, которые театр подготовил для участников. Среди них — книги и программки с автографами артистов, именная благодарность на официальном сайте Театра Вахтангова, уникальная экскурсия с директором театра Кириллом Кроком, возможность посмотреть один из спектаклей театра из "сталинской" ложи и многое другое. По ходу проекта лоты будут обновляться, о чем участники проекта будут сообщать в своих социальных сетях и в новостях на Planeta.ru.

"Поддержка культурных и просветительских проектов, а также сохранение культурного наследия России — важная социальная миссия "Открытия". При этом мы — универсальный банк, работающий по всей России. Поэтому мы хорошо понимаем, как важно, чтобы культурные, в том числе театральные проекты, возникали не только в Москве или Санкт-Петербурге. Поэтому мы решили поддержать идею руководства театра имени Вахтангова создать в родовом доме Вахтанговых во Владикавказе театрально-культурный центр. Это очень важная инициатива для Северной Осетии, где Вахтангов учился, пробовал свои силы как актер, режиссер, театральный критик и писатель, где провел первые 20 лет своей жизни", — отметил Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка "Открытие".

"Каждый участник нашей кампании по сбору средств на строительство культурного центра очень важен, очень ценен для нас. Нам необходимо успеть к 100-летию Евгения Богратионовича, поэтому мы обращаемся за поддержкой ко всем, кто приходит к нам в театр, кому дорого имя Вахтангова. Мы продолжаем и будем продолжать нашу работу. Мы должны к юбилею вернуть Вахтангову его дом", — заключил Кирилл Крок, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

Более подробную информацию о краудфандинговой кампании можно найти здесь: planeta.ru/campaigns/vakhtangov.