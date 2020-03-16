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В Самаре ищут пропавшую девушку

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

15-летняя Алина Кижакина 11 марта ушла из дома на ул. 3 Проезд и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид около 18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы окрашены в фиолетовый цвет, была одета в фиолетовое пальто, серые брюки в клетку, белые кроссовки и зеленые носки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (846) 278-24-00 или 020 (102 с мобильного).

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