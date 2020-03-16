Мужчина, хотевший сдать провода на металлолом, оставил без связи райцентр

В Исаклинском районе в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ ("Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 69-летний мужчина оборвал с действующей опоры связи телефонные кабели и металлический распределительный ящик, используемый ПАО "Ростелеком". Все это он планировал сдать на металлолом.

В итоге оказалась выведена из строя линия телефонной связи, являющуюся объектом жизнеобеспечения. Жители Исаклов лишились доступа к телефонной сети и Интернету, в том числе для связи с аварийными и экстренными службами.

Подозреваемого задержали по горячим следам.