В "Агропарке" изъято почти 50 кг санкционных сыров

В ходе контрольно–надзорных мероприятий на территории торгового парка "Агропарк" сотрудниками Россельхознадзора по Самарской области был установлен факт реализации сыров производства Норвегии, Голландии, Германии и Франции общим весом 13 кг.

Кроме того, также установлена реализация сыров различных сортов, упакованных в полиэтиленовую пленку без нанесения маркировки, даты выработки сроков и условий хранения общим весом 34,5 кг.

По результатам проведения рейда, в отношении лица, допустившего реализацию санкционной подконтрольной продукции, а также продукции без маркировки, был составлен протокол об административном правонарушении. Продукция изъята из оборота и, в соответствии с действующим законодательством, направлена на утилизацию в присутствии владельца.