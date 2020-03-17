16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В детсадах Ставропольского района изъято и уничтожено почти 90 кг круп без документов В Тольятти разыскали пропавшую в начале марта 17-летнюю девушку В "Агропарке" изъято почти 50 кг санкционных сыров В Красноярском районе выявлен еще один случай АЧС В Самарской области выписаны 13 человек, обследовавшихся на коронавирус

Общество

В детсадах Ставропольского района изъято и уничтожено почти 90 кг круп без документов

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ставропольском районе (в селах Васильевка и Тимофеевка) в детских садах проведена проверка на предмет соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок крупы для государственных нужд. Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили ряд нарушений.

В частности, для питания детей в детском саду в с. Васильевка были закуплены ячменная и ячневая крупы, а также овсяные хлопья "Геркулес", общей массой 38 кг, без необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Кроме того, в складском помещении детского сада хранилась крупа ячменная крупа массой 15 кг — без маркировки.

В другом детском учреждении, в селе Тимофеевка, хранились крупы (пшеничная, гречневая, горох колотый, пшено) весом 36 кг, также закупленные для нужд сада без сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.

Выявленные партии круп были изъяты из детских учреждений и уничтожены. Должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ. Наложено два штрафа в размере по 1 тыс. рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5