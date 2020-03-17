В детсадах Ставропольского района изъято и уничтожено почти 90 кг круп без документов

В Ставропольском районе (в селах Васильевка и Тимофеевка) в детских садах проведена проверка на предмет соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок крупы для государственных нужд. Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили ряд нарушений.

В частности, для питания детей в детском саду в с. Васильевка были закуплены ячменная и ячневая крупы, а также овсяные хлопья "Геркулес", общей массой 38 кг, без необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Кроме того, в складском помещении детского сада хранилась крупа ячменная крупа массой 15 кг — без маркировки.

В другом детском учреждении, в селе Тимофеевка, хранились крупы (пшеничная, гречневая, горох колотый, пшено) весом 36 кг, также закупленные для нужд сада без сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.

Выявленные партии круп были изъяты из детских учреждений и уничтожены. Должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ. Наложено два штрафа в размере по 1 тыс. рублей.