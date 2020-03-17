Сызранская УК "Центр" передала часть домов новым организациям

Более 650 многоквартирных домов в Сызрани, которые ранее обслуживались УК "Центр", перешли новым управляющим компаниям — УК "Юго-Запад" и УК "Заусиновский", пишет "КоммерсантЪ". С декабря 2019 г. "Юго-Запад" получил 288 домов. "Заусиновский" обслуживает 371 дом, начиная с ноября прошлого года. По данным ГИС ЖКХ, обе компании получили лицензии в 2019 году.

Напомним, в апреле прошедшего года МУП "ЖЭС" подало иск о банкротстве "Центра" из-за долга в размере 31 млн руб., но заявление оставили без рассмотрения. Позже с аналогичным исковым заявлением в суд обратилось ОАО "Радуга" с суммой требования порядка полмиллиона рублей. В октябре в УК началась процедура наблюдения. В реестр кредиторов пытаются включиться ООО "Спектр" (30 млн руб.), ООО "Сызраньводоканал" (19 млн руб.), АО "Стиф" (7 млн руб.) и т. д.

На прошлой неделе кредиторы "Центра" решили обратиться в суд с заявлением об открытии конкурсного производства, несмотря на то, что реестр кредиторов полностью не сформирован. По данным "СПАРК-Интерфакс", "Юго-Запад" зарегистрирован в 2017 г. в Сызрани. Судя по финансовой отчетности, компания раньше не вела деятельности. Владельцем организации является Альберт Хаметов. Бывший собственник — Михаил Таламанов. Господину Хаметову в Сызрани также принадлежало ООО ЧОО "Луч". Руководит "Юго-Западом" Владислав Токарев. Он же является директором в муниципальных управляющих компаниях — МУП "ГУК" и МУП "Жилищное управление". УК "Заусиновский" создано в 2019 году в Сызрани. Собственником организации является Иван Никитин. Он также указан бывшим собственником и руководителем ООО "Вектор" и ООО "Строй К". Обе компании обанкрочены.

Ситуации, когда крупная УК банкротится, а ее дома переходят недавно зарегистрированным организациям, в Самарской области происходят регулярно. Как поясняет руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль", председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты области Виктор Часовских, недобросовестные управляющие компании пользуются пробелами в законодательстве, когда их собственники могут зарегистрировать новое юридическое лицо и получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МДК. Как добавляет Виктор Часовских, как правило, УК не приносят много прибыли, обогащаются те, кто незаконно выводит собранные с жителей деньги, вместо того, чтобы передать их ресурсоснабжающим организациям. "Это уголовное преступление, но, увы, редко такие дела доходят до суда", — резюмирует руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль".