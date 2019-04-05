Суд арестовал банковские счета сызранской "УК Центр"

Более 193 млн руб. ООО "УК Центр", находящихся в ООО "Земский банк", попали под арест по решению Арбитражного суда Самарской области, сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс". Организация собирала денежные средства с населения Сызрани в счет оплаты коммунальных платежей, однако не переводила их в адрес МУП "ЖЭС" — единственного перепродавца в Сызрани, имеющего договор с ресурсопроизводителем.

В последние годы "УК Центр" игнорировала счета МУПа, объясняя это неплатежами населения. Предприятие же, в свою очередь, накапливало долги перед теплоэнергетиками, что в результате привело к процедуре банкротства в 2018 г., а также введению внешнего управления. Оно и инициировало судебное разбирательство в отношении ООО "УК Центр".

"В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации платежной дисциплины МУП "ЖЭС". В марте в адрес энергетиков поступил очередной транш в счет оплаты задолженности за тепло, потребленное в 2018 году. Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать работу в позитивном ключе", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.

Напомним, что в декабре 2018 года ситуацией в Сызрани заинтересовались в Государственной Думе РФ, а затем и в генеральной прокуратуре. После этого между руководством ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" и главой Сызрани Николаем Лядиным было принято решение о переходе на прямые расчеты потребителей Сызрани в МУП "ЖЭС". В соответствии с достигнутыми договоренностями все предприятия, организации, учреждения, а также население в зоне обслуживания "Т Плюс" с января 2019 г. должны производить оплату тепловой энергии на расчетный счет МУП "ЖЭС".