16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По факту пожара на 9 просеке, где погибли бабушка с внучкой, возбуждено уголовное дело В Самаре ночью в депо горели два трамвая При тушении квартиры в Самаре пожарные спасли мужчину В Самаре ночью ликвидирован крупный пожар в Октябрьском районе При пожаре в доме на 9 просеке в Самаре погибли два человека

Пожары Происшествия

По факту пожара на 9 просеке, где погибли бабушка с внучкой, возбуждено уголовное дело

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 марта, стало известно, что по факту пожара в частном доме на 9 просеке в Кировском районе Самары, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, в 2:47 в частном доме произошел крупный пожар. В 4:16 на месте пожара обнаружено тело человека. В 6:19 обнаружено тело второго погибшего. Кроме того, при ликвидации пожара из дома был эвакуирован 73-летний мужчина.

Поначалу информации о погибших не было. Сообщалось, что их личности устанавливаются. И как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, после тушения пожара обнаружено тело женщины и ее внучки.

Также в следственном ведомстве уточнили, что уголовное дело по факту пожара возбуждено по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). И для определения причины пожара назначена пожаро-техническая экспертиза.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5