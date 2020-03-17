По факту пожара на 9 просеке, где погибли бабушка с внучкой, возбуждено уголовное дело

Во вторник, 17 марта, стало известно, что по факту пожара в частном доме на 9 просеке в Кировском районе Самары, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, в 2:47 в частном доме произошел крупный пожар. В 4:16 на месте пожара обнаружено тело человека. В 6:19 обнаружено тело второго погибшего. Кроме того, при ликвидации пожара из дома был эвакуирован 73-летний мужчина.

Поначалу информации о погибших не было. Сообщалось, что их личности устанавливаются. И как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, после тушения пожара обнаружено тело женщины и ее внучки.

Также в следственном ведомстве уточнили, что уголовное дело по факту пожара возбуждено по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). И для определения причины пожара назначена пожаро-техническая экспертиза.