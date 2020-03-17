Тотальный диктант перенесли на осень

Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" перенесена на осень 2020 г. из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы мероприятия.

"Тотальный диктант состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые собрания людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы)", — говорится на сайте Тотального диктанта.

Напомним, акция должна была пройти 4 апреля. Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.