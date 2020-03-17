Банк "Открытие" запустил новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса

16 марта стартовала новая рекламная кампания банка "Открытие" в поддержку акции — "До 8% на остаток" по расчетному счету.

Акция доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса при условии открытия первого счета в банке, подключения пакета услуг и оформлении корпоративной карты. Она подразумевает ежемесячную выплату процентов на остаток по расчетному счету до 8% в зависимости от выбранного пакета услуг. Начисление процентов производится на ежедневный входящий остаток по всем рублевым счетам клиента, включенным в пакет услуг.

Кампания представляет собой новый шаг в развитии платформы "Неприниматели". Это люди, которые не принимают трудности и делают свое дело вопреки обстоятельствам. Ролик построен на метафорическом сравнении музыкальных инструментов и инструментов для бизнеса. Современные предприниматели осознают, что для развития своего дела недостаточно только обычных инструментов и банк "Открытие" идет им навстречу, предлагая расчетный счет с выплатой процентов на остаток до 8%, кредиты на развитие бизнеса по специальной ставке от 9,2%, образовательные программы и удобные онлайн сервисы, чтобы бизнес "зазвучал" по-новому.

Концепцию рекламной кампании разработала внутренняя креативная команда банка "Открытие", продакшн — OkeyDokey. Ролики хронометражем 25, 10 и 6 секунд будут транслироваться в диджитал-каналах.

Сроки проведения акции — со 2 марта по 31 декабря 2020 года.

Малый и средний бизнес — один из ключевых сегментов для банка "Открытие". В "Открытии" обслуживается более 218 тысяч активных клиентов в сегменте МСБ.

В 2019 году банк "Открытие" признан самым выгодным банком для ИП по версии аналитического агентства Markswebb. Эксперты выделили виртуальную корпоративную карту банка и лучшие ставки по торговому эквайрингу.