Банк "Открытие" запустил новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса

16 марта стартовала новая рекламная кампания банка "Открытие" в поддержку акции — "До 8% на остаток" по расчетному счету.
Акция доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса при условии открытия первого счета в банке, подключения пакета услуг и оформлении корпоративной карты. Она подразумевает ежемесячную выплату процентов на остаток по расчетному счету до 8% в зависимости от выбранного пакета услуг. Начисление процентов производится на ежедневный входящий остаток по всем рублевым счетам клиента, включенным в пакет услуг.
Кампания представляет собой новый шаг в развитии платформы "Неприниматели". Это люди, которые не принимают трудности и делают свое дело вопреки обстоятельствам. Ролик построен на метафорическом сравнении музыкальных инструментов и инструментов для бизнеса. Современные предприниматели осознают, что для развития своего дела недостаточно только обычных инструментов и банк "Открытие" идет им навстречу, предлагая расчетный счет с выплатой процентов на остаток до 8%, кредиты на развитие бизнеса по специальной ставке от 9,2%, образовательные программы и удобные онлайн сервисы, чтобы бизнес "зазвучал" по-новому.
Концепцию рекламной кампании разработала внутренняя креативная команда банка "Открытие", продакшн — OkeyDokey. Ролики хронометражем 25, 10 и 6 секунд будут транслироваться в диджитал-каналах.
Сроки проведения акции — со 2 марта по 31 декабря 2020 года.
Малый и средний бизнес — один из ключевых сегментов для банка "Открытие". В "Открытии" обслуживается более 218 тысяч активных клиентов в сегменте МСБ.
В 2019 году банк "Открытие" признан самым выгодным банком для ИП по версии аналитического агентства Markswebb. Эксперты выделили виртуальную корпоративную карту банка и лучшие ставки по торговому эквайрингу.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.