Областной минздрав хочет законодательно запретить проведение абортов в негосударственных клиниках

Депутаты комитета по здравоохранению Самарской губернской думы поддержали инициативу регионального минздрава о внесении поправок в федеральное законодательство в части запрета на проведение абортов в негосударственных медицинских учреждениях. Этот вопрос рассматривался на комитете во вторник, 17 марта.

Министерство здравоохранения Самарской области предлагает закрепить возможность проведения абортов только за государственными медицинскими учреждениями. За нарушение этого правила предлагается ввести штрафы для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

"Несмотря на то, что количество абортов в России в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 60 тыс., по оценкам экспертов их реальное количество значительно выше. Это связано с тем, что в официальной статистике не учитываются аборты, проводимые в медицинских организациях частной системы здравоохранения. Проблема абортов в России в силу ее распространенности и терпимости общества к абортам выходит за рамки социальной, правовой, нравственной проблемы и приобретает в условиях демографического кризиса характер национальной угрозы, ибо существенно осложняет решение задачи по обеспечению условий для устойчивого демографического развития страны, наносит серьезный урон имиджу России", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин на заседании комитета при этом сообщил, что в регионе на протяжении последних трех лет складывается стойкая тенденция к снижению рождаемости. Так, за январь–декабрь 2019 г., по его информации, родилось 29,7 тыс. детей, что на 3,2 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период 2018 года (33 тыс. детей).

Распространенность абортов в Самарской области, по словам Дениса Бутолина, "традиционно ниже аналогичного показателя в РФ". По итогам 2019 г. этот показатель составил 14,5 на 1 тыс. женщин фертильного возраста, в 2016 г. он составлял 17,8.

"По данным нашего мониторинга, ежегодно увеличивается количество женщин, отказавшихся от прерывания беременности. С 9,9% в 2014 г. до 18,6% женщин в 2019 году. За 2019 год прошли доабортные консультирования 5460 женщин (я сейчас говорю про государственные учреждения), или 100% обратившихся, и в результате от прерывания беременности отказались 1015 женщин", — рассказал Денис Бутолин.

При этом он заметил, что не все частные клиники соблюдают нормы федерального законодательства, согласно которым искусственное прерывание беременности проводится не ранее, чем через 48 часов после обращения женщины за этой услугой.

"В начале этого года, в январе, Росздравнадзор впервые провел контрольную закупку аборта в сети "Он Клиник". Ранее в территориальное управление поступили сведения, что в одной из таких клиник искусственное прерывание беременности медикаментозным, хирургическим, вакуумным методом производится в день обращения. Контрольная закупка подтвердила такой факт. И сейчас возбуждено административное производство в отношении этой клиники", — сообщил Денис Бутолин, добавив, что такие моменты, а также тот факт, что далеко не все частные клиники имеют достаточное оснащение — в частности, реанимации, на случай осложнений, которые могут возникнуть при проведении процедуры прерывания беременности, стало причиной подготовки законопроекта.