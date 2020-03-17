Самарца, обещавшего помочь "купить" права, обвиняют в обмане

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В Самаре завершено расследование уголовного дела местного жителя, которого обвиняли по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.