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Преступления Происшествия

Самарец продал чужой грузовик на металлолом за 9 тыс. рублей

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту кражи грузовика (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

12 марта 53-летний местный житель сообщил в полицию, что с автостоянки на ул. Владимирской кто-то украл принадлежавший ему грузовик DAF.

Как выяснилось, машина была неисправна и долгое время находилась на стоянке. А накануне на этой стоянке неизвестный приобрел автомобиль, рядом с которым был грузовик. Сотрудники уголовного розыска опросили работников стоянки и узнали номер телефона покупателя.

Вскоре задержали подозреваемого — 27-летнего безработного жителя Самары. Мужчина рассказал, что зарабатывает на жизнь сдачей металлолома. Предположительно, в конце февраля он с приятелем погрузил автомобиль на эвакуатор и сдал его на металлолом за 9 тыс. рублей. Эти деньги задержанный потратил на личные нужды и оплату эвакуатора. Сейчас грузовик уже разобран на металл.

Задержанный пообещал возместить пострадавшему ущерб.

Гид потребителя

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