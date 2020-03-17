Кадастровый инженер заплатит штраф за использование устаревшей системы координат

В Самаре мировой суд признал кадастрового инженера виновным во внесении ложных сведений в межевой план (ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ) и назначил ему штраф 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее в прокуратуру Волжского района обратилась директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области в связи с работой кадастрового инженера ООО "Межевики".

Как выяснилось, он внес в межевой план земельного участка ложные сведения. Несмотря на переход с 18 июня 2018 г. Самарского кадастрового округа на использование местной системы координат МСК-063, он использовал кадастровый план территории от 6 июня 2013 г., содержащий сведения в государственной системе координат 1963 года.