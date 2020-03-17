16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области около 400 человек находятся под наблюдением в связи с коронавирусом Зафиксирован первый случай коронавируса в Самаре В Самарской области выявлено еще два случая коронавируса Самарским депутатам рассказали, как регион готовится противостоять коронавирусу В регионе запретили проводить массовые мероприятия с более чем 1 тыс. участников

Общество

Кадастровый инженер заплатит штраф за использование устаревшей системы координат

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре мировой суд признал кадастрового инженера виновным во внесении ложных сведений в межевой план (ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ) и назначил ему штраф 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее в прокуратуру Волжского района обратилась директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области в связи с работой кадастрового инженера ООО "Межевики".

Как выяснилось, он внес в межевой план земельного участка ложные сведения. Несмотря на переход с 18 июня 2018 г. Самарского кадастрового округа на использование местной системы координат МСК-063, он использовал кадастровый план территории от 6 июня 2013 г., содержащий сведения в государственной системе координат 1963 года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5