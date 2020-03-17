16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ТК "Амбар" отменяет массовые мероприятия в связи с коронавирусом В регионе идет подготовка проектов к 75-летию Победы В Самарской области около 400 человек находятся под наблюдением в связи с коронавирусом Зафиксирован первый случай коронавируса в Самаре В Самарской области выявлено еще два случая коронавируса

Общество

ТК "Амбар" отменяет массовые мероприятия в связи с коронавирусом

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководство торгового комплекса "Амбар" приняло решение отменить массовые мероприятия, запланированные на март-апрель. Свадебная выставка, которая должна была пройти 28 марта, переносится открытой датой до стабилизации эпидемиологической обстановки в мире.

Выставка должна была принять свыше 100 участников и несколько тысяч гостей, заявки на участие до сих пор поступают. "Амбар" все годы работы является не просто местом для шопинга, но и площадкой для проведения громких и интересных мероприятий, место, которые многие выбирают для досуга, место, где всегда атмосфера праздника и добрых позитивных эмоций.

Самое верное решение сейчас — отменить массовые мероприятия и усилить санитарные меры, создать максимально безопасные условия для посетителей и максимально не комфортные для бактерий. Служба клининга увеличила в несколько раз число уборок и дезинфекций не только торговых площадей, но и административных и бытовых.

Все магазины работают в прежнем режиме. Арендаторы и сотрудники проинформированы о необходимых мерах предосторожности. Всем нам сейчас нужно проявить ответственность и не только за себя. 

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5