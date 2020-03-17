ТК "Амбар" отменяет массовые мероприятия в связи с коронавирусом

Руководство торгового комплекса "Амбар" приняло решение отменить массовые мероприятия, запланированные на март-апрель. Свадебная выставка, которая должна была пройти 28 марта, переносится открытой датой до стабилизации эпидемиологической обстановки в мире.

Выставка должна была принять свыше 100 участников и несколько тысяч гостей, заявки на участие до сих пор поступают. "Амбар" все годы работы является не просто местом для шопинга, но и площадкой для проведения громких и интересных мероприятий, место, которые многие выбирают для досуга, место, где всегда атмосфера праздника и добрых позитивных эмоций.

Самое верное решение сейчас — отменить массовые мероприятия и усилить санитарные меры, создать максимально безопасные условия для посетителей и максимально не комфортные для бактерий. Служба клининга увеличила в несколько раз число уборок и дезинфекций не только торговых площадей, но и административных и бытовых.

Все магазины работают в прежнем режиме. Арендаторы и сотрудники проинформированы о необходимых мерах предосторожности. Всем нам сейчас нужно проявить ответственность и не только за себя.