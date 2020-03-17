В регионе идет подготовка проектов к 75-летию Победы

Во вторник, 17 марта, состоялось расширенное заседание координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Самарской области под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.

В нем приняли участие представители органов власти региона, общественных организаций и объединений, государственных учреждений, религиозных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием.

Основной вопрос, который обсудили участники, касался реализации проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках Года памяти и славы, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

В соответствии с планом мероприятий по проведению в РФ Года памяти и славы в 2020 году, в субъектах РФ запланированы 10 федеральных проектов и акций, направленных на сохранение исторической памяти у жителей страны, воспитание гражданственности и патриотизма, укрепление единства россиян. Данные проекты также внесены в региональный план мероприятий Года памяти и славы.

"Молодое поколение должно знать и помнить обо всех, кто внес существенный вклад в Великую Победу как на фронте, так и в тылу, чья повседневная жизнь в годы войны уже стала подвигом, и наша с вами задача организовать работу так, чтобы каждый молодой человек, каждый житель Самарской области знал историю событий тех лет и вклад региона в Победу", — отметил Александр Фетисов.

Часть проектов уже успешно реализована, как, к примеру, акция "Блокадный хлеб", продолжаются многие региональные проекты. Однако основная часть мероприятий впереди.

На заседании рассмотрели вопросы, касающиеся таких крупных проектов, как "Без срока давности" (реализуется поисковым движением России), "Лица Победы" (проект о людях фронтового поколения, всенародный исторический депозитарий), "Свеча памяти" (традиционная акция, приуроченная к 22 июня — Дню памяти и скорби), "Памяти героев" (мультимедийный проект Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"), "Песни памяти на стадионах" (проект, который охватит крупные матчи по всей стране), "РиоРита — радость Победы" (сетевая культурная реконструкция городской атмосферы мая 1945 года), "Великое кино Великой страны" (одновременный показ 22 июня на открытых площадках фильма "Судьба человека" и документальной ленты, в которой известные и молодые актеры читают стихи поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны), фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто", "Поезд Победы" (прибытие в Самару поезда с экспозициями по истории Великой Отечественной войны), "Сад памяти" (акция, в рамках которой по всей стране будет высажено 27 млн деревьев в черте городов и за их пределами, в городских и сельских поселениях в память о погибших в годы войны), "Диктант Победы" (Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны).

Александр Фетисов обратил особое внимание участников заседания: чтобы пробудить искренний интерес молодого поколения к историческому прошлому родной страны, нужно использовать современные технологии. Один из крупнейших патриотических проектов уже стартовал в регионе по инициативе Самарского союза молодежи и был поддержан губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Внутри истории" — уникальный проект, который с помощью технологии виртуальной реальности погружает участников в события Великой Отечественной войны. Он уже посетил Сызрань, Октябрьск, Сызранский и Шигонский районы, до конца года планируется представить его во всех муниципальных образованиях региона.

Также на заседании обсудили итоги 2019 года по нескольким направлениям. В Самарской области ведется успешная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Деятельность молодежных патриотических и добровольческих организаций и объединений Самарской области отмечена на федеральном уровне: юнармейское движение области занимает 1 место в России среди региональных объединений, Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" возглавило рейтинг по итогам работы в 2019 году.

Основными направлениями работы движения "Волонтеры Победы" являются помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, волонтерское сопровождение парадов Победы и народного шествия "Бессмертный полк", Всероссийские исторические квесты и акции. Юнармейцы и волонтеры принимают активное участие в проведении Парада Памяти 7 ноября и Парада Победы 9 мая.

В области также развивается поисковое движение, оно насчитывает порядка 200 участников, 16 поисковых отрядов. В 2019 году проведено 22 экспедиции. В поисковом сезоне поднято 87 бойцов Великой Отечественной войны, обнаружены 12 солдатских медальонов, 9 мест авиационных катастроф самолетов времен ВОВ, установлены имена 15 погибших летчиков. Найдены родственники 8 погибших бойцов, отработаны 240 заявлений по архивному поиску.