Правительство Самарской области и президентский полк развивают сотрудничество

Во вторник, 17 марта, в ходе рабочего визита в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с солдатами президентского полка, призванными из Самарской области.

Датой рождения этой воинской части считается 8 апреля 1936 года. Тогда приказом № 122 Батальон особого назначения, охранявший Московский Кремль, был реорганизован в полк специального назначения. Позже он получил неофициальное название "Кремлевский".

В ходе советско-финской войны часть военнослужащих полка была задействована в боевых действиях. По распоряжению заместителя наркома внутренних дел СССР от полка был выделен и отправлен в действующую Красную Армию 161 человек. С первых дней Великой Отечественной войны "Кремлевский полк" защищал Кремль от налетов немецкой авиации. С 25 июня 1941 года по приказу коменданта полк перешел на усиленную охрану и оборону объектов. В 1942–1943 г. Западный и Волховский фронты были отправлены 4 группы снайперов "Кремлевского", которые уничтожили свыше 1200 солдат и офицеров противника.

7 мая 1965 года за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и высокие показатели в боевой и политической подготовке полк специального назначения был награжден орденом Красного Знамени. С этого момента он становится Отдельным Краснознаменным полком специального назначения Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. А 24 июля 1973 года полк получил статус "Кремлевского" уже официально. В соответствии с указом президента РФ от 20 марта 1993 года он был преобразован в краснознаменный ордена Октябрьской революции президентский полк. Это название сохранилось вплоть до настоящего времени.

Сегодня президентский полк России — это уникальная воинская часть, которая входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО) государства. Основной ее целью является обеспечение безопасности первых лиц страны и сохранности кремлевских ценностей. Поэтому на службу отбираются лучшие из лучших. Чтобы сюда попасть, молодые парни проходят не один этап отбора. Их называют лицом российской армии. Солдаты полка практически всегда представляют нашу страну на международных военных фестивалях, проходящих в Германии, Дании, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других европейских странах.

Самарцы традиционно поступают на службу в одну из лучших частей страны. С 2017 по 2018 годы в президентский полк были отобраны и отслужили 60 призывников из Самарской области. Осенью 2019 года воинскую часть пополнили 15 призывников из региона. Еще столько же — будут отобраны в полк в ходе весеннего призыва 2020-го.

Дмитрий Азаров пообщался с земляками в казарме, которая находится в историческом здании Арсенала (Цейхгауза).

"Представители Самарской области служат практически во всех подразделениях полка. Команда из региона достаточно большая. У нас не из всех регионов столько призывают, — отметил командир Президентского полка, генерал-майор Андрей Филякин. — Это ребята, которые на 100% соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем к военнослужащим по призыву".

"Служба в Кремлевском полку особая. Безусловно, это не только гордость за вас в Самарской области, но и колоссальная ответственность, — сказал Дмитрий Азаров, приветствуя солдат-земляков. — Каждый из вас — настоящий защитник нашей Родины и ее сердца. Потому что во все времена Кремль был и остается сердцем нашей великой, огромной и прекрасной России. Особая миссия лежит на вас и по защите президента страны Владимира Владимировича Путина — национального лидера, которым гордится вся страна: в каждом уголке, в каждом регионе. Вы являетесь помощниками нашего лидера, потому что вы стоите на защите интересов Родины, выполняя свою службу".

Командир поблагодарил солдат за службу и соблюдение дисциплины на высшем уровне. Он отметил, что ребят ждут в Президентском полку на контрактной службе. Впрочем, их с нетерпением ждут и на малой родине — в Самарском регионе. Здесь к бойцам, прошедшим службу в элитной воинской части, — особое внимание.

Глава региона подчеркнул, что таких защитников всегда ждут на Самарской земле. Он спросил у ребят о планах на будущее. Данила Архипов служит в полку кавалеристом. Его призвали из Отрадного. На гражданке парень занимался футболом и хоккеем. Свою дальнейшую жизнь он хочет связать с армией, оставшись в президентском полку по контракту. А вот его товарищ, кавалерист Владислав Микрюков, после службы хочет работать в Управлении ФСБ РФ по Самарской области. Он имеет два высших образования — окончил Самарский государственный экономический университет по специальностям юриспруденции и экономики. В президентский парень мечтал попасть еще со школы. "Это очень почетно. Когда в военкомате предложили служить здесь, я согласился, не раздумывая. Не каждому доводиться послужить в президентском полку", — сказал парень.

Глава региона отметил, что служба в президентском полку — прекрасная рекомендация при трудоустройстве, особенно в ФСБ. "Владислав, возвращайся, служба эта ответственная и важная, учитывая, какие вызовы сейчас стоят перед нашей страной", — обратился Дмитрий Азаров.

Солдаты обратились к губернатору с самыми разными просьбами. Кто-то просил поддержки для поступления в вуз, кто-то — помочь больному родственнику получить качественное лечение. Дмитрий Азаров взял каждое обращение на особый контроль. Так, глава региона обещал рассмотреть возможность предоставления бюджетных мест в университетах области для солдат президентского полка.

В завершении встречи губернатор и командир президентского полка, генерал-майор Андрей Филякин подписали соглашение о дальнейшем обеспечении качественного отбора призывников из Самарской области для прохождения службы в президентском полку. Кроме того, документ направлен на социальную поддержку военнослужащих, призванных из региона, а также на проведение совместных мероприятий.

Так, в год 75-летия Великой Победы одним из важнейших направлений взаимодействия станет участие ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий из Самарской области в мероприятиях президентского полка, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России. В подарок полку губернатор вручил символическую карту Самарской области. Андрей Филякин заметил, что она займет достойное место в музее истории полка, который Дмитрий Азаров осмотрел после общения с земляками.