В подъезде дома в Отрадном нашли брошенного младенца

Во вторник, 17 марта, в ОМВД России по г. Отрадному из лечебного учреждения поступила информация о доставлении новорожденного, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники полиции, выехав в больницу, установили, что младенца туда принесла 22-летняя местная жительница, которая пояснила, что обнаружила новорожденного мальчика, завернутого в две разноцветные пеленки, на полу в тамбуре подъезда дома на ул. Пионерской.
"В настоящее время личным составом ОМВД России по г. Отрадному с целью установления матери малыша проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Состояние ребенка удовлетворительное", - комментируют в областном полицейском Главке.
Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, личности или местонахождении разыскиваемой, просьба срочно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (884661) 20-35-11 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантируется!