В подъезде дома в Отрадном нашли брошенного младенца

Во вторник, 17 марта, в ОМВД России по г. Отрадному из лечебного учреждения поступила информация о доставлении новорожденного, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции, выехав в больницу, установили, что младенца туда принесла 22-летняя местная жительница, которая пояснила, что обнаружила новорожденного мальчика, завернутого в две разноцветные пеленки, на полу в тамбуре подъезда дома на ул. Пионерской.

"В настоящее время личным составом ОМВД России по г. Отрадному с целью установления матери малыша проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Состояние ребенка удовлетворительное", - комментируют в областном полицейском Главке.