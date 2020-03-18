В Сызранском районе выявлено более 500 голов КРС без ветеринарных документов

В январе и феврале 2020 г. было установлено 10 случаев бесконтрольного перемещения с территории Оренбургской, Саратовской областей и Республики Башкортостан на территорию Сызранского района Самарской области 523 голов крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Специалистами было установлено, что во всех выявленных случаях перемещение животных осуществлялось без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, клиническое состояние и эпизоотическое благополучие местности вывоза.

Все лица, виновные в данных нарушениях законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.