Самарские следователи начали проверку по факту обнаружения мумифицированного тела в квартире многоэтажки

СУ СК РФ по Самарской области проводит проверку по факту обнаружения мумифицированного тела в одной из квартир в многоэтажке на ул. Вольской, 71, сообщает samara.kp.ru.

Труп 78-летней пенсионерки был обнаружен еще 17 февраля. Эксперты предположили, что смерть наступила не менее полугода назад, а жильцы дома утверждают, что не видели погибшую Эмилию Алексеевну два с половиной года.

"На протяжении всего этого времени мы обращались к участковым (которые постоянно менялись), но нас уверяли, что не могут принять заявление у жильцов дома и вскрыть дверь в квартиру", - рассказала изданию старшая по дому.

По словам соседей, они предполагали, что престарелой женщине могло стать плохо, но стражи порядка, которых вызывали к дверям ее квартиры, уверяли: трупного запаха нет, значит, все в порядке.

В областной полиции изданию пояснили, что заявлений и сообщений о каких-либо совершенных противоправных действиях по указанному адресу не поступало. Остальную информацию журналистам предложили уточнить в региональном Следственном комитете.

"Дверь в квартиру, судя по поступившим к нам из полиции данным, вскрыли в связи с проведением проверки по факту безвестного исчезновения женщины, - рассказали следователи. - Чтобы определить дату и причину ее смерти, назначено судебно-медицинское исследование, его результаты пока не получены".

Неофициально в правоохранительных органах пояснили: соседи - не родственники, поэтому полицейские не могут принять от них заявление об исчезновении человека. Юристы оказались с этим не согласны и уверяют, что, по закону, обратиться с заявлением в полицию может любое лицо.

"Ограничение по обращению именно для родственников установлено, только если кого-то нужно признать безвестно отсутствующим или умершим, - пояснил изданию кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов "Базис" Евгений Сапов. - Поскольку человек может пропасть и по криминальным причинам, то заявление должно быть принято, на него должна быть реакция, то есть силовики должны провести проверку".

Правозащитники советуют все обращения и заявления в полицию делать в письменном виде и на месте дожидаться присвоения документу идентификационного номера.