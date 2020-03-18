Автобусы №№ 8 и 12 изменят схему движения

В среду, 18 марта, с 09:00 временно изменена схема движения автобусов маршрутов №№ 8 и 12, сообщает пресс-служба мэрии Самары. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 600 мм по адресу: ул. Земеца, 24а - движение по этой улице в границах Заводского шоссе и ул. Береговой будет закрыто.
Работа автобусов будет организована по следующей схеме:
- маршрут №8 - в направлении "в город" - по ул. Земеца, Заводскому шоссе, пр. Кирова, ул. Береговой; в обратном направлении - по ул. Береговой, пр. Кирова, Заводскому шоссе, ул. Земеца;
- маршрут №12 - автобусы будут доезжать до ул. Боярова и разворачиваться; таким образом, объездной путь - по ул. Земеца - Заводскому шоссе - далее с разворотом на ул. Боярова, а в обратном направлении - через Заводское шоссе - ул. Земеца и далее - по своему маршруту.
По скорректированной схеме автобусы указанных маршрутов будут следовать до окончания ремонтно-восстановительных работ.