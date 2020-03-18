Автобусы №№ 8 и 12 изменят схему движения

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В среду, 18 марта, с 09:00 временно изменена схема движения автобусов маршрутов №№ 8 и 12, сообщает пресс-служба мэрии Самары. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 600 мм по адресу: ул. Земеца, 24а - движение по этой улице в границах Заводского шоссе и ул. Береговой будет закрыто.