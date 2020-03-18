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Общество

Для переселенцев из аварийного жилья в Самаре купят 461 квартиру

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департаментом градостроительства Самары проведены торги и заключены контракты на приобретение 352 квартир в различных районах города, в том числе на ул. Белорусской, ул. Мира, ул. 8 Марта, ул. Строителей, ул. Осетинской, ул. В.Талабаева, на 18 км Московского шоссе, сообщает пресс-служба мэрии города. В настоящее время ведется работа по передаче 86 жилых помещений переселенцам. Кроме того, до конца июня текущего года будут переданы документы на оформление права муниципальной собственности еще на 266 квартир.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, в ходе первого этапа реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" было предусмотрено расселение 62 аварийных жилых домов. Следующий этап - расселение еще 73 домов. Он рассчитан на 2020–2021 годы. Общая площадь расселяемых помещений составляет более 16 тыс. кв. метров. Уже в июне 2020 г. департаментом градостроительства планируется заключение первого муниципального контракта на приобретение 62 жилых помещений для расселения муниципальных квартир. Также после того как собственники частных квартир определятся в намерении - получить денежные средства или новые жилые помещения, - в августе этого года будет заключен следующий муниципальный контракт, в рамках которого будут закуплены оставшиеся квартиры. В настоящее время готовятся документы для проведения торгов.

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