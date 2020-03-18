Для переселенцев из аварийного жилья в Самаре купят 461 квартиру

Департаментом градостроительства Самары проведены торги и заключены контракты на приобретение 352 квартир в различных районах города, в том числе на ул. Белорусской, ул. Мира, ул. 8 Марта, ул. Строителей, ул. Осетинской, ул. В.Талабаева, на 18 км Московского шоссе, сообщает пресс-служба мэрии города. В настоящее время ведется работа по передаче 86 жилых помещений переселенцам. Кроме того, до конца июня текущего года будут переданы документы на оформление права муниципальной собственности еще на 266 квартир.

Фото: пресс-служба мэрии Самары