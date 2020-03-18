Совокупный кредитный портфель Росбанка в Самаре превысил 22 миллиарда рублей по итогам 2019 года

Корпоративный кредитно-документарный портфель территориального офиса Росбанка в Самаре по итогам 2019 года составил 18 млрд рублей. Почти 2,5 тысячи компаний малого и среднего бизнеса региона в течение 2019 года перешли на обслуживание в Росбанк. Одной из наиболее востребованных услуг, помимо расчетно-кассового обслуживания, стал зарплатный проект. Более 7,5 тысяч сотрудников самарских компаний начали получать заработную плату в Росбанке.

Розничный кредитный портфель территориального офиса Росбанка в Самаре показал рост на 21% по итогам 2019 года и составил более 4,5 млрд рублей. За прошедший год всего было выдано потребительских кредитов жителям Самарской области на сумму 2,7 млрд рублей. Сегодня более 63 тысяч жителей региона являются активными клиентами Росбанка, что на 17% превышает аналогичный показатель прошлого года.

"Достигнув хороших показателей в 2019 году, мы ставим перед собой еще более амбициозные цели на 2020 год как с точки зрения совершенствования линейки банковских продуктов, так и с точки зрения развития сервиса, в частности — дистанционных каналов обслуживания клиентов. Мы приступили к выдаче ипотечных кредитов по программе господдержки семей с детьми по ставке 4,69%. В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Мы продолжаем инвестировать в развитие мобильного приложения — главного сегодня инструмента для взаимодействия клиентов с банком. Росбанк совершенствует интерфейс приложения и постоянно расширяет его функционал. Кроме того, Росбанк в Самаре остается одним из самых активных и надежных работодателей: в регионе расположен головной офис Русфинанс Банка, являющегося частью группы Росбанк, и основной контакт-центр, обслуживающий клиентов на территории России. Убежден, непрерывная работа банка над развитием продуктов, повышением качества услуг позволит нашим клиентам еще раз убедиться в правильности принятого решения о сотрудничестве с нами, а юридическим и физическим лицам, находящимся в поиске финансового партнера, сделать свой выбор в пользу Росбанка", — отметил директор территориального офиса Росбанка в Самаре Константин Балдуев.