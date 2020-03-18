В Самарской области местами ожидается сильный ветер

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Утром и днем 19 марта местами по области ожидаются порывы юго-западного ветра силой до 15-20 м/с.
В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Утром и днем 19 марта местами по области ожидаются порывы юго-западного ветра силой до 15-20 м/с.
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