Самарскую область в новом составе ОП РФ будет представлять Павел Покровский

Во вторник, 17 марта, на пленарном заседании Общественной палаты Самарской области состоялось тайное голосование по выбору представителя Палаты в седьмой состав Общественной палаты Российской Федерации.

Новым членом федеральной ОП РФ избран Павел Покровский, заместитель председателя областной Общественной палаты, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности.

Отметим, что 25 февраля президент РФ Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового, седьмого состава. С 2017 года Общественная палата РФ формируется в соответствии с новым порядком: 40 человек определяются президентской квотой, 85 человек выдвигаются общественными палатами субъектов России, 43 человека будут выбраны из представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Первое пленарное заседание седьмого состава Общественной палаты РФ, с которого будет вестись отсчет трехлетнего срока его полномочий, пройдет в июне 2020 года.

Напомним, информация о направлении предложений 40 гражданам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, войти в седьмой состав ОП РФ размещена на сайте Кремля.

В соответствии с законом об Общественной палате, формирование нового состава начинается не позднее чем за 115 дней до истечения полномочий действующего состава. В течение 30 дней приглашенные должны ответить на предложение президента.

Параллельно в общественных палатах субъектов РФ проходит процедура выборов представителей региональных палат в Общественную палату РФ. Определенные к концу марта 125 членов будущего состава проголосуют в июне за оставшихся 43 членов нового состава Палаты, которых общероссийские общественные объединения и иные некоммерческие организации смогут выдвинуть в течение апреля-мая.

Павел Покровский был избран в состав Общественной палаты Самарской области первого состава в 2008 году по представлению Самарской городской библиотечной общественной организации. Затем становился членом Палаты второго, третьего и четвертого составов. В 2014 г. по его инициативе на базе Общественной палаты Самарской области создан редакционный совет, в рамках деятельности которого издается серия информационно-правовых брошюр "Наши права. Актуальные вопросы и ответы", книги самарских авторов краеведческой и историко-патриотической направленности.

Как председатель комиссии областной Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Павел Покровский является автором и инициатором ряда имиджевых проектов и благотворительных акций, особое внимание уделяя направлению взаимодействия с некоммерческим сектором, организации обучающих семинаров для НКО - потенциальных участников грантовых конкурсов различного уровня.

Поблагодарив коллег за оказанное доверие, Павел Покровский заверил, что и впредь будет активно работать как в региональной Общественной палате, так и в составе ОП РФ, представляя актуальную для губернии повестку на федеральном уровне.