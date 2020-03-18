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Преступления Происшествия

В Жигулевске задержали мужчину, обкрадывавшего машины в одном и том же дворе

ЖИГУЛЕВСК. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске задержали 34-летнего неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в нескольких кражах из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале 2020 г. у местного жителя из "Газели" украли радиостанцию и одежду. Ущерб составил около 5 тыс. рублей.

В тот же день в полицию обратился еще один житель города. Кто-то разбил стекло его Citroen, но ничего не украл. Злоумышленника спугнула гулявшая с собакой женщина.

Преступления совершали рано утром у дома на ул. Пролетарской, где были припаркованы машины.

Через пару дней правоохранителям позвонил житель дома, около которого произошло преступление. По его словам, незнакомый молодой человек с фонариком заглядывает в окна автомобилей.

Подозреваемого задержали. У него при себе был молоток, предположительно, чтобы разбивать стекла машин. Мужчина признал вину, а в его квартире нашли похищенное.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража") и ч. 3 ст. 30 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу").

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