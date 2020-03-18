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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают похитительниц мужских рубашек

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти разыскивают двух женщин, обокравших магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

15 февраля 2020 г. около 18:30 две женщины в магазине на Автозаводском шоссе, 6 украли три мужские рубашки.

По ч. 1. ст. 158 УК РФ ("Кража") возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемых:

1) женщина, на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, была одета в черную длинную куртку с меховым воротником и черные сапоги, при себе имела сумку.

2) женщина, на вид 25-30 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, была одета в черную длинную куртку с капюшоном, черную шапку, черные сапоги, при себе имела сумку.

Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемых, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-48-84, 89179728619 или 020 (102 с мобильного).

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