Банк "Открытие" и Visa дарят скидку на такси держателям премиальных карт

Банк "Открытие" в партнерстве с международной платежной системой Visa дарит своим клиентам скидку 30% на услуги сервиса по заказу такси Gett.

Предложение, особенно актуальное для тех, кто избегает поездок на общественном транспорте в условиях угрозы коронавируса, действует для держателей карт "Открытия" Visa Signature со статусом Премиум или Light Премиум.



Воспользоваться спецпредложением в Gett можно для поездок (в том числе в / из аэропортов) в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи, Краснодаре и Новосибирске. Для этого необходимо добавить карту Visa Signature для оплаты в приложении Gett, выбрать тариф Business или выше — и скидка будет учтена в счете за поездку.



Акция действует с 17.03.2020 до 30.09.2020.