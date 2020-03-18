Банк "Открытие" подготовил премиальным клиентам особое предложение на Ultima Яндекс.Такси

Банк "Открытие" и Mastercard предлагают скидку 30% на услуги сервиса Ultima Яндекс.Такси. Привилегия доступна держателям премиальных карт "Открытия" World Mastercard Black Edition со статусом Премиум или Light Премиум.

Чтобы получить скидку, необходимо добавить премиальную карту Mastercard как основной способ оплаты в приложении Яндекс.Такси, при заказе машины выбрать классы Business, Premier, Elite или Cruise - и скидка будет рассчитана автоматически.

Подписчикам Яндекс.Плюс доступны дополнительные преимущества - на указанных выше классах, персональная скидка увеличивается до 37%. Сервис доступен клиентам банка в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также в Сочи, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Красноярске.

Акция действует с 16.03.2020 до 16.06.2020.