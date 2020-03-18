Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на 6-й просеке

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Правоохранители ведут доследственную проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в подъезде дома на 6-й просеке в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.