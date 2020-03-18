16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти обезьяна напала на ребенка На подтопленной дороге у Тольятти затонула Honda Чрезвычайные службы проверяют сообщение о минировании ТЦ "Опера" Возле пос. Стройкерамика рабочего завалило землей В Самаре пропал девятилетний мальчик

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на 6-й просеке

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 677
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правоохранители ведут доследственную проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в подъезде дома на 6-й просеке в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Тела обнаружили 17 марта.

"Один мужчина с ножевым ранением, предварительная причина смерти другого — самоубийство", — пояснили в следственном управлении.

Назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства случившегося.

"Предположительно, между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил другого ножом, а затем покончил с жизнью", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5