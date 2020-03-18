Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на 6-й просеке

Правоохранители ведут доследственную проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в подъезде дома на 6-й просеке в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Тела обнаружили 17 марта.
"Один мужчина с ножевым ранением, предварительная причина смерти другого — самоубийство", — пояснили в следственном управлении.
Назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства случившегося.
"Предположительно, между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил другого ножом, а затем покончил с жизнью", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.