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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело на начальника Управления госавианадзора по ПФО

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжское СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении начальника Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО. Эту информацию корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в следственном управлении.

Должностное лицо подозревают по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенных денег с использованием служебного положения"). 

По версии следствия, с 2017 по 2019 г. руководитель госоргана незаконно выплачивал повышенное материальное стимулирование работникам бухгалтерии, после чего получал часть этих выплат - всего не менее 250 тыс. рублей. Полученные средства подозреваемый использовал в личных целях.

"Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры процессуального принуждения", - отметили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

В следственном управлении также уточняют: чтобы не допустить подобных случаев, в адрес вышестоящего должностного лица готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

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