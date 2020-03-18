В Самаре возбудили уголовное дело на начальника Управления госавианадзора по ПФО

Приволжское СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении начальника Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО. Эту информацию корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в следственном управлении.

Должностное лицо подозревают по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенных денег с использованием служебного положения").

По версии следствия, с 2017 по 2019 г. руководитель госоргана незаконно выплачивал повышенное материальное стимулирование работникам бухгалтерии, после чего получал часть этих выплат - всего не менее 250 тыс. рублей. Полученные средства подозреваемый использовал в личных целях.

"Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры процессуального принуждения", - отметили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

В следственном управлении также уточняют: чтобы не допустить подобных случаев, в адрес вышестоящего должностного лица готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.