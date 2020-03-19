В Самарской области синоптики прогнозируют снег с дождем

К концу рабочей недели, с приближением к границам Самарской области фронтальных разделов, пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до отрицательных значений, днем при отсутствии облачности воздух прогреется до положительных значений.

В четверг, 19 марта, малооблачно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +7...+12°C.

В пятницу, 20 марта, ночью облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...+4°C. Днем облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +3...+8°C.

В субботу, 21 марта, ночью облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5°C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха +1...+6°C.