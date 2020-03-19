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Зампредом Самарского областного суда назначен Александр Шилов

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместителем председателя Самарского областного суда назначен Александр Шилов. Соответствующий указ подписан президентом 18 марта.

Александр Шилов возглавлял в облсуде судебную коллегию по административным делам. До этого он работал в Красноглинском районном суде.

Напомним, до назначения Шилова в Самарском областном суде были вакантны две должности заместителей председателя. Одна из них освободилась после того, как в марте 2019 г. Вадим Кудинов перешел с нее на пост председателя облсуда, вторая — после того как в октябре истек срок полномочий Сергея Шкурова. Третье место зампреда областного суда занимает Анна Подольская.

Тем же указом президента назначены председатели двух районных судов региона. Кировский районный суд Самары возглавит Мария Елфимова, Шигонский районный суд — Ольга Блинкова.

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