Стоимость проезда в дачных автобусах останется на уровне 2019 года

В 2020 г. перевозки на дачных маршрутах в регионе начнутся в срок, а цены останутся на уровне прежнего года. Готовность муниципалитетов к дачному сезону обсудили 16 марта на заседание комитета Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям.

Всего в региональном реестре значится 61 межмуниципальный маршрут: в Самаре - 29; в Тольятти - 28; в Новокуйбышевске - два; в Сызрани - два. Замминистра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин сообщил, что работа идет в плановом режиме: комиссия по обследованию садово-дачных маршрутов с 19 по 31 апреля проверит каждый из маршрутов на соответствие требованиям безопасности перевозок. В составе комиссии - представители профильного регионального министерства, ГИБДД, администраций городских округов и муниципальных районов.

Во всех муниципалитетах сейчас проводится работа по подготовке торгов, аукционов и контрактов по осуществлению перевозок на садово-дачные массивы. В апреле данная работа повсеместно будет завершена. Контракты заключаются, как правило, на период с апреля по октябрь.

Общий объем субвенций муниципалитетам на выполнение полномочий по организации транспортного обслуживания составил в 2020 г. 3,1 млн рублей. В ходе обсуждения был затронут вопрос о выделении в перспективе муниципалитетам финансовых средств в качестве компенсации выпадающих доходов организаций, обеспечивающих садово-дачные перевозки.

"Это, безусловно, социально значимый вопрос. Удалось не только сохранить имеющиеся маршруты, но и удержать цены на уровне прошлого года, сохранить льготный проезд. Мы выслушали докладчиков, убедились, что работа идет по графику, все муниципалитеты сообщили о готовности уже в апреле выйти на заключение контрактов с перевозчиками", - заверил председатель комитета Андрей Мурзов.