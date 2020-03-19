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Преступления Происшествия

Новокуйбышевец в драке украл у оппонента золотые украшения

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Новокуйбышевска поступило сообщение от местного 40-летнего жителя. Мужчина рассказал, что у него похитили золотые цепочку и подвеску, на сумму 25 тыс. рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что примерно в пять часов вечера при выходе из магазина, расположенного на ул. Калинина, потерпевшего остановил неизвестный молодой человек. Он предъявил мужчине претензии по факту грубого обращения к продавщице. Словесный конфликт перешел в драку, которую прекратили очевидцы. Позже потерпевший обнаружил пропажу ювелирных изделий и обратился с заявлением в полицию.

По итогам проведенных следственных мероприятий у полицейских появились основания полагать, что к преступлению может быть причастен местный 28-летний житель, работник одного из предприятий города.

Вскоре подозреваемого задержали. Молодой человек признался в хищении. Он пояснил, что после драки, обнаружил на земле золотую цепочку с подвеской. Мужчина решил присвоить их себе, а позже сдал украшения в ломбард. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время похищенные украшения изъяты и в ближайшее время будут возвращены владельцу. В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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