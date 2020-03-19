Аналитик банка "Открытие" комментирует предстоящее заседание Совета директоров Банка России 20 марта 2020 г.

На предстоящем 20 марта заседании Совет директоров Банка России может сохранить ставку неизменной. Впрочем, многое будет зависеть от динамики на финансовых рынках в ближайшие два дня, волатильность которых сохраняется на высоком уровне и увеличения ставки полностью исключить нельзя.

По состоянию на конец 17 марта ситуация на финансовых рынках в целом позволяла сохранять ставку без изменений и ограничиться устными интервенциями. Ослабление рубля до уровней 73-75 руб./долл. было комфортным для Банка России. Оно не провоцировало панику среди населения и резкий рост инфляционных ожиданий, но в то же время позволяло достигнуть целевого уровня инфляции в 4% ближе к концу 2020 года. Ситуация на долговом рынке также в целом оставалась комфортной и не демонстрировала сильные распродажи. Центральные банки развитых стран приложили максимум усилий для поддержки развивающихся рынков - ФРС снизил свои ставки на 150 б.п. до минимального уровня, ФРС и ЕЦБ расширили программы предоставления ликвидности. Ставки свопов ROISFIX по ситуации на 17 марта также говорят об ожидании сохранения или небольшого роста ключевой ставки в пределах 50 б.п.

В то же время ситуация на рынках сегодня, 18 марта, показывает признаки ухудшения: нефть марки Brent опустилась до уровня 28 долл./барр, рубль - до уровня 78 руб./долл., доходность 5-летних ОФЗ начинает приближаться к отметке 8%. При этом риски дальнейшего ослабления рубля высоки: цены на нефть марки Brent в рублевом эквиваленте достигли уровня 2200 руб./барр. - минимума с 2010 года, что напрямую отражается в выручке предприятий нефтегазового сектора и доходах государственного бюджета. Это означает, что Банк России с высокой вероятностью не будет препятствовать дальнейшему ослаблению национальной валюты, если оно будет носить постепенный характер.

Резкого роста ставки - до двузначных уровней, для предотвращения паники, масштабного оттока капитала и валютизации рублевых активов - мы не ожидаем до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не станет приобретать черты неконтролируемого падения, угрожающего финансовой стабильности.

Отдельно отметим, что снижение ключевой ставки, которого теоретически нельзя исключить, в текущих условиях не имело бы рыночных последствий - рыночный уровень ставок по кредитам определяется ставками ОФЗ и возрастающим уровнем рисков, а ставок по депозитам - снижающейся готовностью экономических агентов сохранять рублевые позиции.

Мы не исключаем сохранения/снижения ставок по специализированным инструментам рефинансирования, таким как ипотека или рефинансирование под залог прав требования по кредитам малого и среднего бизнеса. Также можно ожидать каких-либо разъяснений политики регулятора в вопросе предоставления валютной и экстренной рублевой ликвидности в случае вероятного ухудшения ситуации с дебеторской задолженностью предприятий и роста потребности в оборотном капитале в условиях ухудшения финансовой ситуации. Текущая ситуация с рублевой ликвидностью в условиях сохраняющегося структурного профицита, судя по ставкам RUONIA, остается благополучной.

Эпидемиологическая ситуация в мире остается тревожной. В случае введения жестких мер по примеру Китая по всей Европе и США ожидается временное снижение мирового ВВП. Вероятное снижение спроса на нефть от 7 до 10% будет способствовать сохранению низких цен на нефть, негативной экономической динамике и в России - как за счет снижения внешнего и внутреннего спроса, так и увеличения социальной поддержки населения за счет частичного перераспределения средств финансирования Национальных проектов, чего нельзя исключать в условиях низких доходов.