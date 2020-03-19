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Общество

Самарцы рассказали, как у них на работе борются с коронавирусом

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более трети самарцев отметили, что в их компаниях приняты меры по предупреждению распространения коронавируса. Работодатели обеспечивают сотрудников антисептиками, масками, отменяют командировки и переводят людей в режим хоум-офиса. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 626 жителей Самары.

38% опрошенных горожан рассказали, что в их компаниях приняты меры по предупреждению распространения коронавируса. Так, 44% из числа ответственных работодателей обеспечили сотрудников антисептиками, а 32% - медицинскими масками. 15% перевели часть сотрудников на дистанционную работу, а 3% отправили на удаленку абсолютно всю команду.

В 36% компаний отменили командировки, а в 31% - мероприятия, которые планировалось провести для клиентов. 22% работодателей попросили сотрудников не здороваться за руку, а 19% запретили все совещания в оффлайн-формате. 41% рабочих мест подвергаются дополнительной санитарной обработке.

19% респондентов рассказали о других мерах профилактики, которые приняли у них на работе. Так, часть компаний Самары ежедневно измеряют сотрудникам температуру, а в некоторых офисах ограничились информационными письмами.

При этом 73% самарцев - сотрудников компаний, где были приняты меры профилактики, считают, что это необходимо в сложившейся ситуации. 9% видят в этих мероприятиях только разжигание паники. А 18% затруднились в оценке.

Тем временем 62% горожан рассказали, что у них на работе пока никак не борются с коронавирусом. И 59% из числа этих респондентов недовольны бездействием работодателя.

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