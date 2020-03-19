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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре пропал девятилетний мальчик

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре разыскивают девятилетнего Дмитрия П. Ориентировка об исчезновении ребенка появилась в паблике ДПСО "Лиза Алерт". Известно, что 18 марта в 12:00 мальчик ушел в гости и домой не вернулся. Поисками пропавшего занимаются волонтеры и полиция.

Приметы: рост 138 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза карие.

Был одет в ярко-зеленую куртку с капюшоном, синие демисезонные брюки, черные полусапоги, темно-серую шапку с горизонтальными сине-желтыми полосами.

Любую информацию о местонахождении ребенка просят передавать по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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