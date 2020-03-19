В Самаре пропал девятилетний мальчик

В Самаре разыскивают девятилетнего Дмитрия П. Ориентировка об исчезновении ребенка появилась в паблике ДПСО "Лиза Алерт". Известно, что 18 марта в 12:00 мальчик ушел в гости и домой не вернулся. Поисками пропавшего занимаются волонтеры и полиция.
Приметы: рост 138 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза карие.
Был одет в ярко-зеленую куртку с капюшоном, синие демисезонные брюки, черные полусапоги, темно-серую шапку с горизонтальными сине-желтыми полосами.
Любую информацию о местонахождении ребенка просят передавать по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.