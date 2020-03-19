В Самаре пропал девятилетний мальчик

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В Самаре разыскивают девятилетнего Дмитрия П. Ориентировка об исчезновении ребенка появилась в паблике ДПСО "Лиза Алерт". Известно, что 18 марта в 12:00 мальчик ушел в гости и домой не вернулся. Поисками пропавшего занимаются волонтеры и полиция.